Відсвяткували річницю: Влада Седан показала кадри з весілля з Олександром Зінченком

Журналістка Влада Седан та футболіст Олександр Зінченко вчора, 24 серпня, відсвяткували триріччя від дня свого весілля. На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася кількома знімками з того дня.

Влада та Олександр розписалися 12 березня 2000 року у Посольстві України у Великій Британії. А у серпні, на День Незалежності України, зіграли пишне весілля у Києві.

Від того часу у пари народилося дві доньки. Старша Єва з'явилася на світ 1 серпня 2021 року, а молодша, чиє ім'я подружжя поки що тримає в секреті, народилася зовсім нещодавно, 2 серпня.

"З річницею, чоловіче❤️

Дякую за три роки чистого щастя", — написала Влада під знімками в Instagram.

(гортайте фото праворуч)

Футболіст також поділився знімком із дня весілля на своїй сторінці у соцмережі.

"Сьогодні три роки. Залишилося 97. Ми майже досягли мети, моє кохання", — жартівливо написав спортсмен.

Нагадаємо, нещодавно Влада ділилася неопублікованим фото зі своєї вагітної фотосесії, де також позувала з чоловіком.

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