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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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89
Час на прочитання
2 хв

Відтворила легендарний поцілунок Мадонни, Брітні та Крістіни: німкеня вразила костюмом на вечірці Гайді Клум

Інфлюенсерка здивувала гостей вечірки незвичним перевтіленням, присвяченому культовому моменту.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Лаура Абла

Лаура Абла / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася легендарна вечірка Гайді Клум на Гелловін на якій запрошені гості продемонстрували свої оригінальні костюми. Хоча саму модель в образі відірваної руки перевершити не зміг ніхто, але німкеня Лаура Абла все ж спробувала.

Лаура Абла / © Associated Press

Лаура Абла / © Associated Press

Інфлюенсерка прийшла на захід перевтілившись до невпізнання. Лаура відтворила один із найкултовіших попкультурнох моментів — скандальний виступ Мадонни, Брітні Спірс і Крістіни Агілери на церемонії MTV Video Music Awards 2003 року.

Сама дівчина була у образі Мадонни, а до її талії були прикріплено два манекени, які були у вигляді Спірс та Агілери. Лаура відігрувала свій персонаж на усі сто відсотків, адже навіть імітувала поцілунки.

Лаура Абла / © Associated Press

Лаура Абла / © Associated Press

Як відбувалася підготовка цього образу Лаура Абла показала у Instagram.

«Мені довелося зняти свій гелловінський костюм цього року, після чого протягом чотирьох годин сканували все моє тіло, адже нам були потрібні найменші деталі, усі пропорції — абсолютно все. Потім усі ці дані надіслали до Лос-Анджелеса, де за допомогою отриманої інформації надрукували точну копію моєї фігури. І вже на ній працювали над костюмом, хоча мене самої там навіть не було», — розповіла дівчина.

Нагадаємо, що один із найзнаковіших виступів в історії MTV Video Music Awards — це коли три зірки попмузики — Мадонна, Брітні Спірс і Крістіна Агілера — вийшли на сцену, щоб виконати пісні Мадонни Like a Virgin і Hollywood. Мадонна була одягнена в чорне, як «наречений», а Брітні і Крістіна з’явилися на сцені — як її «наречені», в білому вбранні. Під час номера співачки поцілувалися — спочатку Мадонна поцілувала Брітні, а потім Крістіну.

Брітні Спірс, Мадонна і Крістіна Агілера / © Associated Press

Брітні Спірс, Мадонна і Крістіна Агілера / © Associated Press

У той час подія викликала справжній фурор і це здавалося дуже скандальним, а кадри з поцілунком розлетілися по усіх ЗМІ.

Мадонна і Крістіна Агілера / © Getty Images

Мадонна і Крістіна Агілера / © Getty Images

Брітні Спірс і Мадонна / © Associated Press

Брітні Спірс і Мадонна / © Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

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