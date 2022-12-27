Відверте зізнання: учасниця "Холостяка-12" показала, який мала вигляд до ринопластики і уколів краси

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – 26-річна косметологиня Марина – вирішила показати в Instagram, який вона мала вигляд до того, як скористалася послугами пластичного хірурга.

Дівчина опублікувала колаж зі знімками "до" та "після".

Instagram

Марина зробила риносептопластику. Потім вона довершила своє обличчя за допомогою уколів краси.

Учасниця "Холостяка" зізналася, що наважилася на пластичну операцію носа через проблеми з ним – у неї було викривлення носової перегородки і через це – закладеність носа.

Instagram

"Без уколів і до ринопластики, "своє" обличчя/ зараз, з уколами і риносептопластика. Різниця між фото і в роках. На фото зліва мені 24 роки, а зараз мені 26.

Я зробила риносептопластику, бо мені було дуже важко дихати. Я не розуміла чому в мене завжди закладений ніс, я часто вночі прокидалась через це. В мене з’явилась залежність від крапель, без них я не могла заснути.

Тож я звернулась зі своїми скаргами до хірурга, в якого робила вперше мамопластику. Він відправив мене зробити КТ, щоб зрозуміти що відбувається всередині. Звичайно там було викривлення носової перегородки, і можливо це сталось після аварії в 2017 році, коли я сильно вдарилась носом. Тож треба було робити септопластику. Я вирішила, що якщо вже ми будемо робити ніс, то трохи підправимо форму.

Так, хірург проаналізував мій запит, щоб ніс не виглядав штучно, що б не надто змінити форму. Я благала щоб він залишився як мій, тільки вужче зробити. Ну і основне, це звичайно щоб я могла дихати", - розповіла Марина.

Instagram

Дівчина також зізналася, що за одну операцію вона зробила риносептопластику і мамопластику.

А уколи краси Марина робить собі сама. Вона регулярно збільшує собі губи, робить ботулінотерапію, біоревталізацію та інші процедури.

"Я колю собі губки (сама), ботокс раз у рік, колола одного разу собі впадини під очима (носослізку). Роблю чистку шкіри раз в два місяці, люблю проколоти раз у рік полінукліотиди або біоревіталізацію.

Саме зараз мені подобається все, і я вже нічого не хочу змінювати. Зараз я працюю над новими знаннями, адаптацією в іншій країні і над фігурою", - додала дівчина.

Підписники Марини поділилися на два табори: одним подобається зміни у її зовнішності, іншим - ні.

"Неймовірна гарнюня що до, що після, я не бачу тут нічого страшного, як пишуть коментарі. Головне це комфорт самої Марини, бо це її тіло та життя", "І до красуня і після. А якщо ще й самій так більше подобається то взагалі офігенно. Красива, доглянута дівчина при цьому самодостатня, розумна і добра", "Мені подобаються зміни. Мілаха".

"Я коли побачила просто фото, подумала що це дві різних людини. Для чого робити із себе не впізнавану людину? Вашим батькам не образливо? Ну добре ніс, але ж там і очі і підборіддя, тож не образливо що ви так себе змінюєте?", "Загалом дві різні людини. Навіщо так комплексувати, щоб все змінити?", "Я згодна - ніс можна було трохи вже зробити, але все інше навіщо??? Було дуже природно і погляд загубився. Не знаю, вам подобається та й добре", "Погано, що операціями та ін'єкціями ви "стираєте" в собі, так звані, "знаки-релізери", за якими, кажучи простою мовою, саме ваш чоловік вас як би "пізнає" і "вибирає" серед усіх жінок", "Як можна було так сильно змінити очі, зовсім інша людина!" - написали фоловери.

Нагадаємо, інша учасниця шоу "Холостяк" - акторка Вікторія Варлей - опублікувала гнівний допис про свій виліт із проєкту. Вона назвала справжню причину, чому залишила шоу.

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