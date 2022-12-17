Відверто: Демі Роуз у прозорому комбінезоні похизувалася великими сідницями

Британська модель поділилася новим відвертим контентом.
Демі Роуз опублікувала в Instagram чергову порцію пікантних світлин. На них дівчина постала у сексуальному образі.
Демі спокусливо позувала у чорному прозорому комбінезоні з імітацією корсету. Лук вона доповнила довгою кіскою і макіяжем з довгими пишними віями.
На іншому фото Роуз похизувалася сексуальними формами: тонкою талією і великими сідницями.
Нагадаємо, минулого разу модель показала відвертий знімок без бюстгальтера.
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