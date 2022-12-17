Відверто: Демі Роуз у прозорому комбінезоні похизувалася великими сідницями

Демі Роуз опублікувала в Instagram чергову порцію пікантних світлин. На них дівчина постала у сексуальному образі.

Демі спокусливо позувала у чорному прозорому комбінезоні з імітацією корсету. Лук вона доповнила довгою кіскою і макіяжем з довгими пишними віями.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На іншому фото Роуз похизувалася сексуальними формами: тонкою талією і великими сідницями.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу модель показала відвертий знімок без бюстгальтера.

Читайте також: