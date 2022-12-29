Відверто: дружина екс"Холостяка" Михайлюка позувала без бюстгальтера

Даша Хлистун у вечірній сукні з великим вирізом на тулубі позувала у фотосесії.
Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – показала в Instagram Stories відверту світлину зі знімань.
Даша – професійна модель, тож вона часто знімається у різних фотосесіях і фешнпроєктах.
Цього разу дівчина позувала перед фотокамерою у досить дивному вбранні. На ній була чорна вечірня сукня з великим вирізом на тулубі. На Даші був відсутній бюстгальтер, тож оголені груди вона прикрила рукою.
А ось високий розріз на сукні мав спокусливий вигляд. Через нього вона похизувалася своїми стрункими ногами.
Аутфіт Хлистун доповнила акуратною зачіскою, елегантними довгими сережками і босоніжками на шпильках.
Нагадаємо, у вересні Даша показала фоловерам, як вона у рожевому бікіні з принтом "собачий зуб" засмагала на гойдалці на дитячому майданчику, який розташований біля ЖК.
Читайте також: