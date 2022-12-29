Відверто: дружина екс"Холостяка" Михайлюка позувала без бюстгальтера

Даша Хлистун у вечірній сукні з великим вирізом на тулубі позувала у фотосесії.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – показала в Instagram Stories відверту світлину зі знімань.

Даша – професійна модель, тож вона часто знімається у різних фотосесіях і фешнпроєктах.

Цього разу дівчина позувала перед фотокамерою у досить дивному вбранні. На ній була чорна вечірня сукня з великим вирізом на тулубі. На Даші був відсутній бюстгальтер, тож оголені груди вона прикрила рукою.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

А ось високий розріз на сукні мав спокусливий вигляд. Через нього вона похизувалася своїми стрункими ногами.

Аутфіт Хлистун доповнила акуратною зачіскою, елегантними довгими сережками і босоніжками на шпильках.

Нагадаємо, у вересні Даша показала фоловерам, як вона у рожевому бікіні з принтом "собачий зуб" засмагала на гойдалці на дитячому майданчику, який розташований біля ЖК.

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