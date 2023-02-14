Відверто: фіналістка "Холостяка-11" оголеною позувала у ванні

Юлія Бельченко показала пікантні світлини.
Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко – знялася у відвертій фотосесії і показала, що з цього вийшло в Instagram.
Перед об'єктивом фотокамери дівчина позувала оголеною у ванні у ретро-кімнаті. Юлія сором'язливо прикривалася руками.
Волосся вона розпустила, зробила ніжний макіяж і прикрасила пальці каблучками.
Знімки вийшли зовсім не вульгарні, а навпаки – ніжні, чуттєві з ноткою пікантності.
"На стіні написано "ванна мрії.." Мені найбільше подобається перше фото, бо у мене з’явився якийсь новий погляд і мені він подобається", - підписала фото Юлія.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан у закритій червоній сукні і з кучерями продемонструвала ефектний лук.
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