Відзначилися: російський глянець випустив обкладинку з Z та справедливо "відгріб"

Російський журнал розмістив на обкладинці кремлівську свастику.

Російський журнал Elle випустив березневий номер із обкладинкою, на якій зображена латинська була – Z, яка символізує вторгнення Росії в Україну.

На обкладинці зображена донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя — Діва Кассель. Під її фото напис: покоління Z та фраза: Make The World Great Again, що у перекладі: "Зробити світ знову великим".

Обкладинка Elle.Росія

На офіційній сторінці глянцю в Instagram цієї обкладинки немає.

Обкладинка нарвалася на гейт. Багато українських користувачів Мережі та блогери засудили редакцію глянцю у пропаганді російської агресії та закликали міжнародну команду Elle звернути на це увагу.

Наприклад, українська дизайнерка Мері Фуртас опублікувала в Instagram допис, в якому звернулася до головної редакторки американського Elle і засудила головну редакторку Elle.Росія за підтримку пропаганди та війни.

"Сторіз, які були видалені. Elle Росія знову завдає удару. Ви схвалюєте це? Це не випадково. Це навмисна підтримка пропаганди. Фашизм та імперіалізм. Не вперше Мухіна просуває цей наратив. Це не глухий звук, це зроблено з наміром. Ганьба міжнародній команді Elle, яка дозволила, щоби це сталося", — написала Мері Фуртас.

У публікації, окрім головної редакторки американської версії видання, Мері також позначила американський медіахолдинг Hearst, який видає російський глянець.

Нагадаємо, французька версія журналу Elle підтримала Україну та випустила новий номер журналу з дівчиною на мітингу проти війни. Вся обкладинка виконана у жовто-синіх тонах, що символізують український прапор.

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