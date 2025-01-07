Мала трохи зухвалий вигляд: Ель Феннінг одягла леопардовий принт на червону доріжку та вечірку

26-річна Ель Феннінг обрала для цього заходу бальну сукню ніжного бежевого відтінку, яку для неї створив бренд Balmain.

Вбрання акторки було створено за мотивами сукні Balmain із колекції Haute Couture осінь-зима 1953 року. Воно мало плісований корсет і спідницю, а талію прикрашав тонкий пояс із пряжкою.

Оригінальною деталлю вбрання був ліф із вишивкою бісером у вигляді леопардового принта. Носила сукню Ель у поєднанні із золотими прикрасами Panthere de Cartier – це найзнаменитіша серія прикрас бренду Cartier, яка нерозривно пов'язана з ювеліркою Жанною Туссен – яка придумала цей дизайн.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Волосся Феннінг уклала в цікаву зачіску з напуском на лоб і зробила лаконічний макіяж.

Ель Феннінг / Фото: Associated Press

Що цікаво сукню в такому самому принті вона одягла і на афтепаті, що відбулася вже після церемонії. На акторці була легка сукня Dior з тонкими бретельками, мюлі від Gianvito Rossi та шарф на шиї. У руці вона тримала клатч.

Ель Феннінг / Фото: Getty Images

Старша сестра Єль — акторка Дакота Феннінг — теж була на церемонії, проте обрала зовсім інше вбрання. На зірці була яскраво-червона сукня із розрізом до стегна від Dolce & Gabbana.

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