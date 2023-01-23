Вигуляла леопарда: ефектна Гіларі Дафф сходила на ранкове шоу

Останнім часом, з причин із модою ніяк не пов'язаних, ми з особливою увагою ставимося до всіх епізодів появи зірок в одязі з леопардовим принтом.

Сьогодні, 23 січня, актриса Гіларі Дафф приїхала на шоу "Доброго ранку, Америка".

Відома модниця та зірка романтичних комедій, а також мати трьох дітей, Гіларі і цього разу продемонструвала чудове почуття стилю.

Вигляд Дафф мала просто приголомшливий. Для появи на шоу вона обрала одне з найяскравіших і найефектніших поєднань — червоне та леопардовий принт. Гіларі вдягла червону блузу із золотими ґудзиками та червону спідницю до підлоги з прорізами. Зверху вона накинула довге хутряне пальто з леопардовим принтом і доповнила вбрання червоною сумкою з макраме та відкритими босоніжками.

Гіларі Дафф / Фото: Getty Images

Варто визнати, що леопардовий принт, який носять усі – від королів до супермоделей – пасує далеко не кожній і, щоб вдало поєднувати його з рештою деталей гардеробу, потрібно мати гарне почуття стилю. І Гіларі Дафф "іспит з леопарду" склала на відмінно.

Гіларі Дафф / Фото: Getty Images

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