"Виходь за мене": Макс Барських на концерті зробив пропозицію Наді Дорофєєвій

Надя Дорофєєва на масштабному шоу Макса Барського виконала з ним їхню дуетну пісню.

Днями у Палаці спорту відбувся великий концерт Макса Барських із новою програмою "Зорепад". Послухати улюбленого артиста зібралось понад десять тисяч прихильників.

Приємним сюрпризом для присутніх стала поява на сцені Наді Дорофєєвої. Її зустріли радісними вигуками та бурхливими оплесками.

Надя Дорофєєва і Макс Барських/Пресслужба

Артисти виконали свою дуетну пісню "Ритми". Надя і Макс не лише круто заспівали, а й звели з розуму присутніх своїми спокусливими танцями.

Надя Дорофєєва і Макс Барських/Пресслужба

Після виступу Дорофєєва, користуючись нагодою, анонсувала свій сольний концерт 9 грудня, на якому вона і Барських виконають їхній трек.

Макс подякував Наді за спільний виступ і сказав, що вона його найулюбленіша артистка з українського шоубізнесу, і жартома додав: "Виходь за мене!"

Надя Дорофєєва і Макс Барських/Пресслужба

"Ти що?", – вигукнула Дорофєєва, сказавши, що у залі є її чоловік – Міша Кацурін.

На це Барських додав: "Міша, я тебе теж люблю!" Це дуже повеселило всіх присутніх.

Надя Дорофєєва і Макс Барських/Пресслужба

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