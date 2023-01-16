Вік - лише цифра: 73-річна модель підкорила Мережу ефектними образами

Ця жінка викликає захоплення, а своїми фото вона доводить, що не треба боятися одягатися так, як хочеться у будь-якому віці.

Американка на ім'я Коллін Гайдеман - зірка соцмереж, адже ця розкішна 73-річна жінка має понад 400 тисяч підписників у Instagram і майже стільки ж у TikTok. Коллін - фотомодель та акторка, але кар'єру вона розпочала, за її власним твердженням, у 69 років, тобто зовсім нещодавно.

Модель ділиться в соцмережах відео та фото на яких позуює у купальниках, лосинах, ефектних сукнях та капелюхах.

Також Коллін показує, як займається спортом, робить макіяж та як проходять її фотосесії у студії та на природі.

Своїм прикладом жінка намагається показувати, що вік - це лише цифра, яка не повинна впливати ні на те, як жінка одягається, почувається чи яку спідню білизну носить. Тому в соцмережах 73-річної моделі можна побачити також сміливі образи у спідній білизні та ефектні сукні з декольте.

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