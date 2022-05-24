Викидень — не вирок: Брітні Спірс зосереджена на новому виклику

Брітні Спірс сповнена рішучості втілити свою мрію в реальність і народити третю дитину. Незважаючи на те, що нещодавно співачка пережила викидень, вона готується до нової вагітності та хоче народити від свого майбутнього чоловіка Сема Асгарі.

На початку травня Брітні розповіла підписникам, що вони із Семом втратили дитину. "З глибоким сумом ми повинні оголосити, що втратили нашу диво-дитину на ранньому терміні вагітності", — написала тоді в Instagram Спірс.

Близькі попзірки кажуть, що Спірс не залишає цієї ідеї. У бесіді з журналом Closer Magazine джерело, близьке до співачки, повідомило, що вбита горем Брітні знайшла втіху в надії народити ще одну дитину.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Associated Press

"Вона зосереджена на підготовці свого тіла до повторної вагітності і сподівається, що це не займе багато часу. Вона молиться за те, щоб найгірше залишилося позаду, і щоб після всього, через що вона пройшла, вони жили довго і щасливо, і вона знову стала мамою наступного року", — пише Mirror.

Нагадаємо,у у Брітні є двоє дітей: 16-річний Шон Престон та 15-річний Джейден Джеймс від її попереднього шлюбу з танцюристом Кевіном Федерлайном. Хлопчики живуть із батьком.

Брітні Спірс із синами / Фото: Getty Images

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