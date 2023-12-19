Викликала фурор: 26-річна Сідні Свіні прийшла у шовковому бюстгальтері на прем'єру фільму

Акторка мала надзвичайний вигляд, а її образ був дуже ніжним і романтичним.

Молода висхідна голлівудська зірка — акторка Сідні Свіні, яка прославилася ролями в гучних серіалах "Ейфорія" та "Білий лотос", приголомшила своїм новим ефектним вбранням на презентації фільму "Люблю тебе ненавидіти".

Перед камерами дівчина з'явилася у довгій напівпрозорій сукні від бренду Givenchy, яка була виконана в молочному відтінку.

Сукня мала глибоке декольте і відкриту спину, спереду у неї було драпування хрест-навхрест, а спину прикрашала складка-гойдалка. Також невелике драпування було на стегнах, кілька асиметричних швів на спідниці, а ноги відкривав розріз вище колін.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Оскільки сукня була повністю прозорою, Сідні під неї одягла білизну до тону, яку було чітко видно — шовковий бюстгальтер і високі труси. Завершували гламурний лук укладання, ювелірні прикраси та босоніжки на високих підборах.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Раніше в Мережі вже з'явився український трейлер цієї романтичної комедії та постер. У наш прокат фільм вийде 25 січня.

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