Викликає лише захоплення: Сара Джессіка Паркер на зніманнях у капелюсі та стильних табі

59-річна акторка Сара Джессіка Паркер — зірка серіалу "Секс і місто" — знову опинилася в об'єктивах папараці. Акторку помітили на зніманнях продовження — серіалу "І просто так..." із колежанкою Крістін Девіс.

Одягнені обидві акторки були яскраво, привабливо та по-літньому. Для Крістін костюмери серіалу підібрали сукню довжини міді в біло-синю смужку від бренду Emilia Wickstead, яку вона носила у поєднанні з чарівною жовтою сумкою та босоніжками на підборах від Christian Louboutin, а також білим поясом на талії Manifest Boutique. Також акторці зробили елегантне укладання, макіяж і вона одягла кілька прикрас від Tiffany & Co.

А ось образ Паркер кардинально відрізнявся і був, як любить акторка, дуже екстравагантним та незвичайним. На Сарі Джессіці була сукня від бренду Simone Rocha, яку вона поєднала з вінтажним жакетом від Ann Demeulemeester, у якого були китиці і рукави три чверті. Також костюмери серіалу підібрали для неї стильні чорно-білі табі від Maison Margiela, вінтажний капелюх та вінтажну сумку на ланцюжку від Tiffany & Co.

Сара Джессіка Паркер та Крістін Девіс / Фото: Getty Images

Також схоже, що знімання епізоду проходили біля та всередині магазину Tiffany & Co. у Нью-Йорку, оскільки кількома знімками з цього місця Паркер поділилася у Instagram.

Раніше Сара Джессіка Паркер привернула увагу на зніманнях третього сезону "І просто так…" в іншому образі від Simone Rocha — сукні та пальтоініжно-пудрового відтінку з трояндами, що вшили просто в них.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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