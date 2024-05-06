Викликає захоплення: Памела Андерсон з'явилася на публіці у міні з гламурною торочкою

Суперзірка підкреслила стрункі ноги короткою спідницею та знову відмовилася від косметики.

56-річна акторка Памела Андерсон — зірка популярного в 90-х серіалу "Рятувальники Малібу" — вийшла у світ у Нью-Йорку. Вона відвідала світську вечерю журналістки Анни Вінтур, яку та організувала напередодні Met Gala — щорічного благодійного заходу на якому збирають кошти для Метрополітен-музею.

Це була приватна вечірка, але Андерсона заскочили біля входу до закладу. На акторці була біла сорочка класичного фасону, яку вона заправила в гламурну бежеву мініспідницю, прикрашену безліччю торочки зі стразів.

Також Памела доповнила вбрання бежевими туфлями на підборах, розпустила волосся і вже традиційно для себе відмовилася від макіяжу – вона лише нанесла на губи прозорий блиск та зробила ніжний довгий манікюр нюдового кольору. Вигляд жінка мала дуже красивий, а її ластовиння на щоках додавало миловидності.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Оскільки Памела відвідала цю звану вечерю 5 травня, швидше за все вона з'явиться серед гостей Met Gala цього вечора. Яке вбрання одягне зірка поки що, звичайно ж, таємниця, але очікується, що це буде щось вінтажне, оскільки тема цього балу звучить так: "Сплячі красуні: відродження моди".

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