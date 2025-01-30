Використали лише три кольори: бренд Viktor and Rolf презентував колекцію от кутюр весна-літо 2025

Модне шоу відбулося у межах Тижня високої моди.
Viktor and Rolf – нідерландський Дім авангардної моди класу люкс, заснований 1993 року Віктором Горстінгом та Рольфом Снуреном. Протягом усієї своєї кар'єри дизайнери прагнуть кинути виклик упередженням та подолати розрив між модою та мистецтвом, тому кожен їхній показ більше нагадує артперформанс, ніж фешншоу.
Особливо люблять дизайнери об'ємні силуети та великі плечі, тому побачити їх можна і у новій колекції весна-літо 2025, яку вони презентували у Парижі.
Цього разу колекція була не дуже яскравою, оскільки дизайнери використовували у ній лише кілька кольорів: темно-синій, бежевий та білий. А щодо самих вбрань, то це були різні інтерпретації сорочки, тренчу та штанів. Образів було небагато цього разу – лише 24.
Ключовим елементом колекції, який її об'єднував, є ексклюзивне використання шовкового газару від Ruffo Coli. Також у колекції помітні фірмові волани та банти, які бренд часто використовує.
Під час створення цієї колекції дизайнери Viktor&Rolf поставили собі запитання — що означає проєктувати вбрання в епоху, коли технології можуть переосмислювати традиції нескінченними способами. Колекція стала результатом цих роздумів.
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