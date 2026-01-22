- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
Вікторія Бекхем 2016-го та 2026-го: порівнюємо фото з різницею в десять років
Сьогодні ми згадуємо, який вигляд мала Вікторія Бекхем десять років тому 2016 року, адже тренд у соцмережах «2026 — це новий 2016», продовжує набирати обертів.
Зараз британській дизайнерці та дружині Девіда Бекхема — Вікторії — 51 рік, а 2016-го їй було 41.
На цьому знімку Вікторію зазнімковано під час показу своєї колекції весна-літо 2017 на Тижні моди у Нью-Йорку у вересні 2016 року. Вона мала тоді коротку стрижку.
А у травні того ж року Вікторія сяяла на червоній доріжці на показі фільму «Cafe Society» та відвідала церемонію відкриття 69-го Міжнародного кінофестивалю у Каннах, на півдні Франції. На ній був корсетний чорний топ із білим окантуванням та чорні штани з високою талією, а також взуття на платформі.
В асиметричному картатому костюмі та туфлях-човниках на шпильці Вікторія з’явилася на червоній доріжці благодійного галавечора, організованого фондом amfAR (Фонд досліджень СНІДу) у Гонконгу, у березні 2016 року.
А це фото зроблено наприкінці 2025-го, коли Вікторія Бекхем прибула на прем’єру телесеріалу «Вікторія Бекхем» у Лондоні зі своїм чоловіком Девідом та дітьми.
Раніше, нагадаємо, ми згадували, який вигляд мала десять років тому невістка Вікторії — Нікола Пельтц, з якою вони у сварці.