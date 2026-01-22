Вікторія Бекхем 2016-го та 2026-го: порівнюємо фото з різницею в десять років

Вікторія Бекхем 2016-го та 2026-го / © Associated Press

Зараз британській дизайнерці та дружині Девіда Бекхема — Вікторії — 51 рік, а 2016-го їй було 41.

На цьому знімку Вікторію зазнімковано під час показу своєї колекції весна-літо 2017 на Тижні моди у Нью-Йорку у вересні 2016 року. Вона мала тоді коротку стрижку.

Вікторія Бекхем 2016 року / © Associated Press

А у травні того ж року Вікторія сяяла на червоній доріжці на показі фільму «Cafe Society» та відвідала церемонію відкриття 69-го Міжнародного кінофестивалю у Каннах, на півдні Франції. На ній був корсетний чорний топ із білим окантуванням та чорні штани з високою талією, а також взуття на платформі.

Вікторія Бекхем 2016 року / © Associated Press

Вікторія Бекхем 2016 року / © Associated Press

В асиметричному картатому костюмі та туфлях-човниках на шпильці Вікторія з’явилася на червоній доріжці благодійного галавечора, організованого фондом amfAR (Фонд досліджень СНІДу) у Гонконгу, у березні 2016 року.

Вікторія Бекхем 2016 року / © Associated Press

Вікторія Бекхем 2016 року / © Associated Press

А це фото зроблено наприкінці 2025-го, коли Вікторія Бекхем прибула на прем’єру телесеріалу «Вікторія Бекхем» у Лондоні зі своїм чоловіком Девідом та дітьми.

Вікторія Бекхем 2026 року / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми згадували, який вигляд мала десять років тому невістка Вікторії — Нікола Пельтц, з якою вони у сварці.