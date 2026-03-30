Вікторія Бекхем поділилася рідкісними фото зі своїми рідними сестрою і братом

Зірка показала сімейне фото, яке зацікавило її шанувальників.

Юлія Кудринська
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Associated Press

51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — опублікувала у своєму Instagram фото, на якому вона зображена з членами своєї сім’ї.

Віккі позує в білій футболці, джинсах і бомбері. Поруч із нею перебувають її рідні брат і сестра: Крістіан і Луїза, якій у листопаді минулого року виповнилося 49 років.

Вікторія Бекхем із сестрою та братом / © Instagram Вікторії Бекхем

Особливу увагу користувачів привернула схожість Вікторії та Луїзи. Шанувальники неодноразово зазначали, що сестри мають вигляд майже як близнюки — у них схожі риси обличчя, міміка та навіть стиль. Незважаючи на те, що вони не двійнята, у Мережі їх часто саме так і називають.

Що стосується брата Крістіана, він вважає за краще триматися подалі від уваги преси і не веде публічного способу життя. Саме тому спільні фотографії з ним з’являються вкрай рідко і викликають додатковий інтерес у шанувальників.

Раніше, нагадаємо, Девід Бекхем — чоловік Вікторії — показував своїх двох рідних сестер. Який вони мають вигляд?

