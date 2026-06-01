- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 207
- Час на прочитання
- 1 хв
Вікторія Бекхем показала, як відпочила з чоловіком Девідом і дітьми на Ібіці
Дизайнерка опублікувала в Мережі серію фото з сімейного вікенду.
52-річна дизайнерка і колишня учасниця культового гурту Spice Girls Вікторія Бекхем провела кілька днів на відпочинку на Ібіці в колі сім’ї. Компанію їй склали її чоловік Девід і їхні діти — сини Ромео і Круз, а також донька Гарпер.
Світлинами із сімейного вікенду Вікторія поділилася в Instagram. На опублікованих кадрах сім’я насолоджувалася відпочинком на яхті, проводила час на морі та відвідувала ресторани на узбережжі, милуючись мальовничими краєвидами острова.
Судячи зі знімків, поїздка пройшла в теплій і невимушеній атмосфері. «Щасливий вікенд», — підписала фото Вікторія.
Старшого сина Бекхема — 27-річного Брукліна — з ними не було. Він не спілкується з батьками після скандалу.
Раніше, нагадаємо, на честь Девіда Бекхема назвали сорт троянд. Який вони мають вигляд.