Вікторія Бекхем показала ідеальний образ для міжсезоння у відтінку хакі

Вікторія Бекхем / © Getty Images

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Після презентації колекції на сезон весна-літо 2027 у Парижі Вікторія Бекхем вирушила до Нью-Йорка, де привернула увагу фотографів під час візиту до свого бутика. Її вихід став черговим підтвердженням того, що лаконічність і продумані силуети залишаються основою бездоганного гардероба.

Бекхем, яка віддає перевагу мінімалізму та базовим речам, обрала комплект, що легко міг би стати універсальним рішенням для перехідного сезону. Основою її аутфіту став ансамбль у відтінку хакі — трикотажні футболка та спідниця. Це був наочний приклад того, як прості речі можуть мати ефектний вигляд без складних стилістичних прийомів.

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Вікторія Бекхем / © Getty Images

До речі, дизайнерка раніше зізнавалася, що знайти ідеальну футболку — завдання не з легких. Для неї важливі чітка горловина, розташована близько до шиї, та крій, який підкреслює фігуру, але водночас залишає трохи свободи. Саме такі нюанси перетворюють звичайну базову річ на незамінний елемент гардероба.

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Завершили її ансамбль масивні окуляри, витончені туфлі-човники, декоровані перлинами, та культова сумка Kelly від Hermès з текстурної шкіри. Саме аксесуари надали мінімалістичному комплекту виразності.

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