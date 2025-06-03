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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

Вікторія Бекхем показала милі фото чоловіка Девіда з їхніми домашніми улюбленцями

Зараз у родині Бекхемів живуть чотири собаки.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід та Вікторія Бекхем

Девід та Вікторія Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

У своєму Instagram дизайнер і колишня учасниця британського гурту Spice Girls Вікторія Бекхем поділилася знімками свого чоловіка — 50-річного колишнього футболіста Девіда, — якого знято з їхніми домашніми улюбленцями.

Девід Бекхем

Девід Бекхем

Як відомо, в сім’ї Бекхемів живуть чотири собаки на прізвисько Olive, Fig, Sage і Simba. Три з них породи кокер-спанієль, а одна — кокапу (помісь кокер-спанієлю та пуделя).

Девід Бекхем

Девід Бекхем

З «Фіг» та «Сімбою» Девід і позував для фото в обіймах. Судячи з кадрів, він дуже любить своїх домашніх улюбленців.

Девід Бекхем

Девід Бекхем

Девід Бекхем

Девід Бекхем

Хто займається доглядом та вихованням собак, інформації в Мережі немає, проте одного разу ексфутболіст публікував відео, на якому він показував результат дресирування чорного спаніеля — «Фіг».

Зазначимо, Девід Бекхем останнім часом захопився сільським господарством та садівництвом на своїй заміській ділянці у Котсуолдсі, Англія. Він доглядає город, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом. У Мережі спортсмен уже хизувався врожаєм зі свого городу.

Девід Бекхем

Девід Бекхем

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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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