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- Шоу-бізнес
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Вікторія Бекхем повторила свій улюблений і майже культовий стиль, який обирала 20 років тому
Попри роки Вікторія продовжує обирати речі, які носила і 20 років тому.
Вікторія і Девід Бекхеми відвідали разом матч у межах чемпіонату світу з футболу, що відбувся у США. Фотографи зазнімкували пару у VIP-ложі.
Дизайнерка і колишня Spice Girls привернула увагу через свій образ на спортивному заході, адже попри те, що одягнена вона була по-діловому і доволі стримано, нагадала луки, які обирала у минулому, коли регулярно потрапляла під приціл папараці.
Річ у тім, що Бекхем одягла сірий костюм зі штанами і жилеткою на ґудзиках у тонку смужку. Такі жилети вона особливо любила в нульових, але поєднувала їх часто з мікрошортами.
Однак зараз Posh Spice подорослішала — і разом із нею подорослішав її гардероб. Замість коротких шортів тепер вона носить фірмові стильні штани, а зачімка зірки стала дуже класичною.
Тим не менш, величезні сонцезахисні окуляри в її луках лишились улюбленою річчю, як і велика сумка Hermès Birkin.