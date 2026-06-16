Вікторія Бекхем повторила свій улюблений і майже культовий стиль, який обирала 20 років тому

Том Круз, Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

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Вікторія і Девід Бекхеми відвідали разом матч у межах чемпіонату світу з футболу, що відбувся у США. Фотографи зазнімкували пару у VIP-ложі.

Дизайнерка і колишня Spice Girls привернула увагу через свій образ на спортивному заході, адже попри те, що одягнена вона була по-діловому і доволі стримано, нагадала луки, які обирала у минулому, коли регулярно потрапляла під приціл папараці.

Том Круз, Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Річ у тім, що Бекхем одягла сірий костюм зі штанами і жилеткою на ґудзиках у тонку смужку. Такі жилети вона особливо любила в нульових, але поєднувала їх часто з мікрошортами.

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Однак зараз Posh Spice подорослішала — і разом із нею подорослішав її гардероб. Замість коротких шортів тепер вона носить фірмові стильні штани, а зачімка зірки стала дуже класичною.

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Вікторія Бекхем / © Getty Images

Тим не менш, величезні сонцезахисні окуляри в її луках лишились улюбленою річчю, як і велика сумка Hermès Birkin.

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