Вікторія Бекхем прикрасила ялинку до Різдва і розсмішила реакцією чоловіка на це
У родині Бекхемів уже почали готуватися до різдвяних і новорічних свят.
51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — поділилася в Instagram кумедним відео, яке розсмішило її фоловерів. Річ у тім, що поки її чоловік Девід був у відрядженні, вона вирішила прикрасити до майбутніх свят ялинку і зробити йому в такий спосіб сюрприз. Вона показала велику кількість коробок з іграшками та гірляндами і похизувалася результатом «до та після».
Однак коли Девід повернувся і побачив прикрашене дерево, він не повірив, що Вікторія впоралася з цим сама.
У відео чути, як він відкриває двері і каже: «Будь чесною!», що є відсиланням до ситуації з документального серіалу Beckham, яка стала мемом. У фільмі дизайнерка розповідала про свою сім’ю і про те, що вона вийшла з робітничого класу, та хотіла наголосити на тому, що її виховали у звичайному, небагатому середовищі. В цей момент, почувши її слова, до кімнати зазирнув Девід і перебив її: «Будь чесною! Скажи, на якій машині тебе возили до школи». На що вона, дещо збентежившись, відповіла: «На Роллс-Ройсі». Сцена вийшла комічною.
У коментарях під відео Вікторія зізналася, що їй все ж допомагали ельфи. Шанувальники пари залишилися в захваті від почуття гумору подружжя.
