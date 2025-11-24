ТСН у соціальних мережах

24.11.2025
Шоу-бізнес
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
620
Час на прочитання
2 хв

Вікторія Бекхем прикрасила ялинку до Різдва і розсмішила реакцією чоловіка на це

У родині Бекхемів уже почали готуватися до різдвяних і новорічних свят.

Юлія Кудринська
Юлія Кудринська
Вікторія та Девід Бекхем

Вікторія і Девід Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — поділилася в Instagram кумедним відео, яке розсмішило її фоловерів. Річ у тім, що поки її чоловік Девід був у відрядженні, вона вирішила прикрасити до майбутніх свят ялинку і зробити йому в такий спосіб сюрприз. Вона показала велику кількість коробок з іграшками та гірляндами і похизувалася результатом «до та після».

Ялинка «до» / © Instagram Вікторії Бекхем

Ялинка «до» / © Instagram Вікторії Бекхем

Ялинка «після» / © Instagram Вікторії Бекхем

Ялинка «після» / © Instagram Вікторії Бекхем

Однак коли Девід повернувся і побачив прикрашене дерево, він не повірив, що Вікторія впоралася з цим сама.

© Instagram Вікторії Бекхем

У відео чути, як він відкриває двері і каже: «Будь чесною!», що є відсиланням до ситуації з документального серіалу Beckham, яка стала мемом. У фільмі дизайнерка розповідала про свою сім’ю і про те, що вона вийшла з робітничого класу, та хотіла наголосити на тому, що її виховали у звичайному, небагатому середовищі. В цей момент, почувши її слова, до кімнати зазирнув Девід і перебив її: «Будь чесною! Скажи, на якій машині тебе возили до школи». На що вона, дещо збентежившись, відповіла: «На Роллс-Ройсі». Сцена вийшла комічною.

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

У коментарях під відео Вікторія зізналася, що їй все ж допомагали ельфи. Шанувальники пари залишилися в захваті від почуття гумору подружжя.

Раніше, нагадаємо, Вікторія Бекхем привітала молодшу сестру з днем народження і показала їхні спільні фото.

