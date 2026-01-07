ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
Вікторія Бекхем приміряла ідеальну вечірню сукню і показала відео

Дружина Девіда Бекхема любить показувати свої луки у Instagram блогу.

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Associated Press

Цього разу дизайнерка приміряла чорну сукню і розповіла про неї докладніше у відео, яким поділилася зі своїми фоловерами. У кадрі поки Вікі знімала ролик, також несподівано з’явився її чоловік Девід, який зайшов до кімнати, де його дружина записувала сторіз.

«Не буває занадто ошатно!! Люблю цей силует із моєї колекції #VBPSS26. З Новим роком усіх! Цілую, @davidbeckham xx», — підписала ролик Вікторія.

Напередодні новорічної ночі Бекхем уже показувала відео в такій самій сукні, але тільки іншого відтінку. Тоді Вікторія писала, що це ідеальна сукня для особливого випадку. Напевно, вона мала на увазі побачення чи святкову новорічну ніч.

