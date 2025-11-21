ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
419
1 хв

Вікторія Бекхем привітала молодшу сестру з днем народження і показала їхні спільні фото

Зірка поділилася архівними сімейними фото.

Юлія Кудринська
Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем / © Associated Press

51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — поділилася в Instagram архівними дитячими фото зі своєю молодшою сестрою Луїзою, якій виповнилося 49 років.

На одному зі знімків дівчатка позують в однакових сарафанах, тільки різного кольору, а на іншому — під час якогось виступу.

Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем із сестрою Луїзою / © Instagram Вікторії Бекхем

Зараз Луїза має такий вигляд.

Луїза Адамс із батьками

Луїза Адамс із батьками

Луїза Адамс із мамою

Луїза Адамс із мамою

Вони дуже схожі з Вікторією, і їх часто називають «двійнятами», хоча це не так. Також у сестер є ще брат Крістіан, він не публічна персона, і з ним мало фото в Мережі.

Луїза і Вікторія

Луїза і Вікторія

У Луїзи та Вікторії дружні стосунки, вони підтримують одна одну.

Раніше, нагадаємо, Вікторія Бекхем виконала хіт групи Spice Girls під акомпанемент сина Круза.

419
