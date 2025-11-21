- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 419
- Час на прочитання
- 1 хв
Вікторія Бекхем привітала молодшу сестру з днем народження і показала їхні спільні фото
Зірка поділилася архівними сімейними фото.
51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — поділилася в Instagram архівними дитячими фото зі своєю молодшою сестрою Луїзою, якій виповнилося 49 років.
На одному зі знімків дівчатка позують в однакових сарафанах, тільки різного кольору, а на іншому — під час якогось виступу.
Зараз Луїза має такий вигляд.
Вони дуже схожі з Вікторією, і їх часто називають «двійнятами», хоча це не так. Також у сестер є ще брат Крістіан, він не публічна персона, і з ним мало фото в Мережі.
У Луїзи та Вікторії дружні стосунки, вони підтримують одна одну.
