Вікторія Бекхем розповіла, який продукт Девід не може терпіти, і здивувала зізнанням про сімейні вечері

Вікторія та Девід Бекхем / © Getty Images

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52-річна дизайнерка та колишня учасниця культового гурту Spice Girls Вікторія Бекхем розповіла про сімейні традиції та поділилася незвичайною подробицею щодо харчових звичок свого чоловіка Девіда Бекхема. Виявилося, що колишній футболіст не переносить пастернак і категорично відмовляється його їсти, пише Hello!

В інтерв’ю The Sunday Times дизайнерка зізналася, що, незважаючи на насичений графік, родина намагається збиратися за одним столом. Якщо дозволяє розклад, Вікторія та Девід вечеряють разом із дітьми — Ромео, Крузом і Гарпер — приблизно о 18:30. За словами Вікторії, Бекхеми дотримуються досить традиційного способу життя, а під час сімейних вечерь ніхто не відволікається на телефони, оскільки всі зайняті розмовами.

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Особливе місце в сімейних традиціях посідає недільний обід. Де б подружжя не перебувало, цього дня вони намагаються приготувати класичне британське печене м’ясо з йоркширськими пудингами, начинкою та овочами. Однак у меню є один суворий виняток.

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«Пастернаку не буде — це один із небагатьох продуктів, які мій чоловік не любить і не буде їсти», — розповіла Вікторія.

Вікторія та Девід Бекхеми із дітьми / © Instagram Вікторії Бекхем

Дизайнерка також здивувала зізнанням щодо підливи, яку подають до печені. Незважаючи на статус однієї з найвідоміших родин Великої Британії, Бекхеми не прагнуть готувати абсолютно все з нуля. Вікторія зізналася, що віддає перевагу готовому соусу Bisto, до того ж обов’язково дуже густому.

Водночас сама Вікторія не вважає себе головним кухарем. Під час домашніх прийомів вона, скоріше, виконує роль креативного директора: відповідає за музику, свічки, список гостей та сервірування столу. Меню подружжя обговорює разом, а вибір вина бере на себе Девід. Вікторія віддає перевагу червоному французькому вину з Бургундії та вважає, що подавати його потрібно у відповідних келихах.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем поділилася фотографією сніданку, який їй приготував чоловік Девід.

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