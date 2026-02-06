- Дата публікації
Вікторія Бекхем та інші учасниці Spice Girls виконали свій хіт під акомпанемент її сина Круза
Син Бекхемів поділився в Мережі цікавим відео.
51-річна Вікторія Бекхем - не тільки успішна дизайнерка, а й колишня учасниця британського гурту Spice Girls, що існував із 1994-го до 2001-го. 20-річний Круз Бекхем — син Вікторії та Девіда Бекхемів, а також музикант-початківець — поділився у своєму Instagram відео, в якому його мама та інші учасниці гурту виконали свій хіт Viva Forever.
Вікторія, Мелані Чісголм, Емма Бантон і Джері Галлівелл гарно співали під акомпанемент хлопця. «Гадаю, я знайшов відповідні варіанти для початку… Як гадаєте, у них є потенціал? Пізніше буде щось цікаве. Слідкуйте за оновленнями!» — жартівливо підписав відео Круз.
«Люблю вас усіх!» — написала в коментарях Вікторія.
Зазначимо, Круз — молодший син Бекхемів, крім нього Вікторія і Девід виховують ще двох синів — Ромео і Брукліна, і доньку Гарпер. Він будує свою музичну кар’єру і вже випустив два дебютних сингли. В інтерв’ю Вікторія не раз говорила, що пишається музичними успіхами сина.
Наразі до сім’ї Бекхемів прикуто дуже багато уваги. Уся річ у зізнаннях старшого сина Вікторії та Девіда — Брукліна, який вирішив уперше зробити заяву й розповісти, чому він припинив спілкуватися з батьками. За його словами, конфлікт назрівав упродовж тривалого часу й був спричинений низкою подій і сварок між його сім’єю та його дружиною Ніколою Пельтц.