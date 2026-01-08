- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
- 28
- 1 хв
Вікторія Бекхем в ідеальній сукні і мюлях на підборах зробила селфі в офісі
Дружина Девіда Бекхема покрасувалася перед своїми фоловерами новим луком.
Вікторія Бекхем приїхала до офісу на робочу зустріч і не пропустила можливості показати, який образ для цього обрала. На ній була сукня темного відтінку марсала з розрізом, драпуванням і спідницею, яку Вікі носила з мюлями на високих підборах.
Бекхем зробила гарне укладання, легкий денний макіяж та світлий манікюр і мала чудовий вигляд.
Вона часто ділиться знімками в різних образах, позуючи перед камерою свого телефону. Найчастіше на ній сукні з її власних колекцій, які вона рекламує своїм підписникам.
Раніше леді Вікторія хизувалася ідеальною вечірньою сукнею, яку можна вдягнути для особливого вечора або святкової ночі.