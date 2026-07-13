Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми вболівали за Англію на Чемпіонаті світу з футболу у Маямі

Родина Бекхемів / © Associated Press

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Колишня зірка футболу — британський футболіст Девід Бекхем — нещодавно привернув увагу, з’явившись на трибунах у США під час Чемпіонату світу. Разом із родиною від підтримував збірну Англії.

Родина Бекхемів / © Associated Press

Родина Бекхемів / © Associated Press

Проте найбільше обговорення у соціальних мережах викликала заставка на телефоні колишньої футбольної зірки, аде там було фото його дружини Вікторії. Знімок зроблений ще тоді як вона була однією із Spice Girls.

Родина Бекхемів / © Associated Press

Вікторія того дня була поряд з ним, як і двоє з їхніх чотирьох дітей. Зокрема можна побачити на фото сина Ромео та їхню єдину доньку Гарпер.

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Родина Бекхемів / © Associated Press

Брукліна Бекхема, старшого сина пари, на заході не було. Він, ймовірно, досі перебуває у стані розбіжностей зі своєю родиною. Також того дня чемпіонат не відвідав і Круз — ще один син пари.

Родина Бекхемів / © Associated Press

Нагадаємо, що Девід та Вікторія познайомилися 1997 року, коли Вікторія Адамс була ще учасницею гурту Spice Girls. Девід Бекхем одного разу зізнався, що від самого початку був особливо вражений саме нею і вважав, що саме з нею він хоче одружитися.

Внсілля пари відбулося 4 липня 1999 року в ірландському замку Латтрелстоун. Авторкою сукні нареченої є дизайнерка Вера Вонг.

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