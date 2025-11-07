ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
2 хв

Вікторія в сукні на бретельках, а Девід у смокінгу: Бекхеми зібралися в ресторані всією сім’єю

Девід та Вікторія Бекхеми відсвяткували з родиною у ресторані здобуття лицарського титулу футболістом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми - Ромео, Крузом та Гарпер

Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми — Ромео, Крузом та Гарпер / © Instagram Вікторії Бекхем

4 листопада король Чарльз III посвятив 50-річного британського футболіста Девіда Бекхема у лицарі. На церемонію до Віндзорського замку Бекхем приїхав із дружиною Вікторією та батьками.

У цей щемливий для сім’ї день Девід був одягнений у перший чоловічий костюм, пошитий брендом його дружини Вікторії, про що дизайнерка написала в Instagram.

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

«День, який ми ніколи не забудемо 🤍 Девід у першій в історії речі чоловічого гардеробу, пошитої на замовлення в ательє Victoria Beckham — ранковому костюмі-трійці з британської вовни і мохера, натхненному невихідною вишуканістю британської королівської сім’ї», — йшлося в повідомленні.

Вікторія і Девід Бекхеми з дітьми — Ромео, Крузом і Гарпер / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія і Девід Бекхеми з дітьми — Ромео, Крузом і Гарпер / © Instagram Вікторії Бекхем

Пізніше того ж дня сім’я зібралася з друзями в одному з лондонських ресторанів, щоб відсвяткувати подію. Леді Вікторія опублікувала в блогу кілька фотографій, на яких видно, що вона приїхала на вечерю в чорній сукні на бретельках і з невеликим шлейфом, яка ідеально сиділа по фігурі, а її чоловік Девід перевдягся у чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика. На грудях у нього висів цей лицарський орден.

Девід і Вікторія Бекхеми з друзями / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід і Вікторія Бекхеми з друзями / © Instagram Вікторії Бекхем

Кен Павес (слітист з волосся Вікторії), Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Кен Павес (слітист з волосся Вікторії), Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія і Девід Бекхеми з батьками Девіда — Сандрою і Тедом / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія і Девід Бекхеми з батьками Девіда — Сандрою і Тедом / © Instagram Вікторії Бекхем

«Не передати словами, як я пишаюся тобою, @DavidBeckham! Було так чудово відсвяткувати вчорашній день з нашими сім’ями та друзями у нашому улюбленому ресторані у Лондоні. Дякую @Gordongram і @Tanaramsay за те, що прийняли нас у @RestaurantGordonRamsay — цей вечір ми ніколи не забудемо! Ми вас обох дуже любимо! XX», — написала Вікторія у підписі під фотографіями.

Вікторія та Девід Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія та Девід Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Сім’я була присутня на урочистості не в повному складі, не вистачало їхнього старшого сина Брукліна та його дружини Ніколи Пельтц, які, як відомо, перебувають у конфлікті з Бекхемами. У соцмережах пара не привітала Девіда із отриманням ордену.

Дата публікації
Кількість переглядів
238
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie