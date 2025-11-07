Вікторія в сукні на бретельках, а Девід у смокінгу: Бекхеми зібралися в ресторані всією сім’єю

Вікторія та Девід Бекхеми з дітьми — Ромео, Крузом та Гарпер / © Instagram Вікторії Бекхем

4 листопада король Чарльз III посвятив 50-річного британського футболіста Девіда Бекхема у лицарі. На церемонію до Віндзорського замку Бекхем приїхав із дружиною Вікторією та батьками.

У цей щемливий для сім’ї день Девід був одягнений у перший чоловічий костюм, пошитий брендом його дружини Вікторії, про що дизайнерка написала в Instagram.

Девід і Вікторія Бекхеми / © Associated Press

«День, який ми ніколи не забудемо 🤍 Девід у першій в історії речі чоловічого гардеробу, пошитої на замовлення в ательє Victoria Beckham — ранковому костюмі-трійці з британської вовни і мохера, натхненному невихідною вишуканістю британської королівської сім’ї», — йшлося в повідомленні.

Вікторія і Девід Бекхеми з дітьми — Ромео, Крузом і Гарпер / © Instagram Вікторії Бекхем

Пізніше того ж дня сім’я зібралася з друзями в одному з лондонських ресторанів, щоб відсвяткувати подію. Леді Вікторія опублікувала в блогу кілька фотографій, на яких видно, що вона приїхала на вечерю в чорній сукні на бретельках і з невеликим шлейфом, яка ідеально сиділа по фігурі, а її чоловік Девід перевдягся у чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика. На грудях у нього висів цей лицарський орден.

Девід і Вікторія Бекхеми з друзями / © Instagram Вікторії Бекхем

Кен Павес (слітист з волосся Вікторії), Девід і Вікторія Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія і Девід Бекхеми з батьками Девіда — Сандрою і Тедом / © Instagram Вікторії Бекхем

«Не передати словами, як я пишаюся тобою, @DavidBeckham! Було так чудово відсвяткувати вчорашній день з нашими сім’ями та друзями у нашому улюбленому ресторані у Лондоні. Дякую @Gordongram і @Tanaramsay за те, що прийняли нас у @RestaurantGordonRamsay — цей вечір ми ніколи не забудемо! Ми вас обох дуже любимо! XX», — написала Вікторія у підписі під фотографіями.

Вікторія та Девід Бекхеми / © Instagram Вікторії Бекхем

Сім’я була присутня на урочистості не в повному складі, не вистачало їхнього старшого сина Брукліна та його дружини Ніколи Пельтц, які, як відомо, перебувають у конфлікті з Бекхемами. У соцмережах пара не привітала Девіда із отриманням ордену.