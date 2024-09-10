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Вікторія Бекхем блиснула фігурою у прозорій мереживній сукні

Вікторія Бекхем блиснула фігурою у прозорій мереживній сукні

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Нечасто дизайнерка радує своїх шанувальників таким відвертим контентом.

50-річна співачка, ексучасниця гурту Spice Girls і дизайнерка Вікторія Бекхем опублікувала у своєму Instagram селфі, на якому вона позує в чорній напівпрозорій мереживній сукні, більше схожій на пеньюар. Під нарядом помітна спідня білизна зірки.

© Instagram Вікторії Бекхем
Фото: Instagram Вікторії Бекхем

"Приміряння", — підписала фото Вікторія. Найімовірніше, це була перша примірка сукні від її бренду Victoria Beckham, в якій нещодавно прийшла на прем'єру телевізійного мінісеріалу "Ідеальна пара" (The Perfect Couple) у Лос-Анджелесі 34-річна акторка Меган Фейгі. Аутфіт вона доповнила чорними замшевими босоніжками на шпильках.

Меган Фейхі / © Associated Press
Меган Фейхі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем похизувалася новою стрижкою. Довгий час ми бачили зірка з довгим волоссям, яке вона часто носила розпущеним, укладаючи в недбалі легкі хвилі. Але до осені дизайнерка, мабуть, захотіла змін і підстриглася значно коротше.

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