Вікторія Бекхем дебютувала на Met Gala як модельєрка: який вигляд має створена нею "гола" сукня

Британка Вікторія Бекхем дебютувала на благодійному заході Met Gala як модельєрка. Вікторія та майстри її ательє створили вбрання для 29-річної зірки серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор.

Фібі Дайневор / Фото: Associated Press

Вікторія придумала для Фібі ніжно-рожеву сукню із прозорої тканини, яку прикрашали мереживні квіти. Ці сотні елементів були повністю вишиті вручну на вінтажному тюлі та мереживі, а потім вирізані майстрами.

Романтична сукня Дайневор — це перше повністю виготовлене за індивідуальним замовленням вбрання для Met Gala: напівпрозорий виріб, який, за словами бренду, "одночасно крихкий і ніжний".

Фібі Дайневор / Фото: Associated Press

Сама Фібі сказала, що "Це схоже на щось із казки". Сукня була трендового голого дизайну – ця стилістика характерна для багатьох вбрань від Вікторії Бекхем. Спідниця була асиметричною та мала шлейф.

Також відкритою била і спина, а плечі прикрашав бант. Щоб показати красу виробу, Фібі зібрала волосся у високу зачіску. Макіяж у дівчини був ніжний та романтичний, як і її сукня. Завершували образ діамантові прикраси, особливу увагу серед яких привернула обручка на безіменному пальці. Схоже, що дівчина заручена.

Фібі Дайневор / Фото: Associated Press

Як відбувалося створення вбрання бренд детально показав у Instagram.

Читайте також: