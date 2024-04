Вікторія Бекхем насолоджується сімейним відпочинком на яхті в Маямі

Дизайнерка опублікувала у своєму блогу в Instagram кілька знімків і показала, як зіркове сімейство насолоджується відпусткою на яхті.

На одному зі знімків знято практично всю родину, крім середнього сина пари Ромео. На фото Вікторія, Девід, Бруклін із дружиною Ніколою, Гарпер Бекхем та Круз.

"Щасливого Великодня! Ми любимо і сумуємо за тобою @romeobeckham!! Поцілунки від Бекхемів та Пельтц Бекхемів", — підписала знімки Вікторія.

(гортайте фото праворуч)

Також місіс Бекхем показала, як увечері обійнявшись із чоловіком катається на яхті під пісню Dolly Parton & Kenny Rogers "Islands In the Stream" і додала, що це відео для них зняла улюблена невістка Нікола Пельтц.

Раніше Вікторія постила кумедний ролик і з Ніколою. Це було ще напередодні Великодня. Вони запалили під старий хіт Spice Girls "Say You'll Be There".

Читайте також: