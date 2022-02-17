Вікторія Бекхем опублікувала особливе фото із чоловіком Девідом

Вікторія та Девід Бекхем разом уже майже 24 роки.

Нещодавно на День закоханих дизайнерка публікувала у своєму Instagram архівне фото, на якому зазнімкована разом із чоловіком Девідом. Фото було зроблено 1998 року у Нью-Йорку, коли пара ще не була у шлюбі, але вже була у стосунках.

"1998 рік у Нью-Йорку! І все ще мій Валентин через 24 роки ❤️, фото зроблено в день, коли ми дізналися, що я вагітна @brooklynbeckham! Я люблю тебе @davidbeckham ❤️", — написала Вікторія.

Знімок приголомшливий і така романтична історія. А тим часом старший син пари Бруклін, про якого в пості пише Вікторія, і сам уже збирається одружуватися.

Вікторія Бекхем із чоловіком Девідом та маленьким сином Брукліном / Getty Images

На День Валентина він зробив сюрприз своїй нареченій Ніколі Пельтц, який дівчина охоче показала у сторіз. Весною пара планує зіграти весілля.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Instagram Ніколи Пельтц

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