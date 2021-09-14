Вікторія Бекхем підкреслила маленькі груди білизняною сукнею

Минули ті часи, коли ексспівачка і дизайнерка носила силіконові імпланти в грудях. Зараз дружина Девіда Бекхема виступає за максимальну природність.

В Instagram Stories Вікі показала фото, на якому демонструє нові кольори з палетки помад зі своєї б'юті-лінії Victoria Beckham Beauty, яку вперше дизайнерка представила публіці 2019 року.

Крім нових відтінків помад шанувальники Бекхем звернули увагу і на її образ. Маленька білизняна сукня підкреслювала скромні форми Вікторії, на шиї у неї був тонкий золотий ланцюжок, а на обличчі легкий макіяж.

Вікторія Бекхем / Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем часто носить вбрання без нижньої білизни, особливо носила влітку. Під час відпочинку Вікі навіть показувала підписникам фото, на яких була зображена в чорному бікіні. А пляжні фото, знаєте, велика рідкість для блогу місіс Бекхем.

Вікторія Бекхем з донькою Гарпер / Instagram Вікторії Бекхем

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