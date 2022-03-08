Вікторія Бекхем підтримала українських жінок та дітей

Відома британська дизайнерка приєднала до зірок із усього світу, які зараз підтримують Україну.

Вікторія Бекхем – засновниця однойменного бренду Victoria Beckham – у своєму Instagram зробила публікацію, присвячену українським жінкам та дітям.

"У цей Міжнародний жіночий день я хотіла б скористатися можливістю підтримати жінок та дітей, які зараз найбільше потребують нашої підтримки, тих, хто постраждав від руйнівної війни в Україні. Сьогодні у своїх сториз я розповідаю про організації, які надають життєво важливу допомогу та підтримку постраждалим", — написала Віккі.

Нагадаємо, раніше чоловік Вікторії – Девід Бекхем – залучив до допомоги українцям свій благодійний фонд.

"Матері змушені втекти разом із дітьми. Сім'ї розірвані. За ніч дітей забрали з ліжок і перетворили на біженців. 7,5 млн дітей зараз у групі ризику", — написав колишній футболіст.

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