Вікторія Бекхем показала архівні фото з чоловіком та сином, зроблені 25 років тому

4 березня 1999 року в Лондоні у Вікторії та Девіда Бекхема народився їхній перший син Бруклін. На честь його 26-го дня народження дизайнерка опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона та її чоловік знято із сином у його ранньому дитинстві.

instagram.com/victoriabeckham

Шанувальників зачарував знімок, на якому юний Девід тримає свого новонародженого сина на руках.

instagram.com/victoriabeckham

На двох знімках Вікторія із сином та чоловіком зображені на відпочинку – на яхті та біля басейну.

instagram.com/victoriabeckham

instagram.com/victoriabeckham

На інших – Бруклін вже доросліший, йому приблизно 2 роки.

instagram.com/victoriabeckham

instagram.com/victoriabeckham

instagram.com/victoriabeckham

Зазначимо, Бруклін Бекхем з ранніх років виявляв інтерес до різних видів діяльності. Він пробував себе як модель, з'являючись на сторінках глянцю та беручи участь у промокампаніях відомих брендів, захоплювався фотографією і навіть розпочинав навчання у Школі дизайну Парсонс, але не завершив його. 2021 року він вирішив спробувати себе в кулінарії, а 20024-го представив свій бренд соусів Cloud23: назва – посилання до номера "23", під яким виступав його батько Девід у футбольних клубах. Соуси представлені у скляних пляшках, а їхня ціна становить 15 фунтів стерлінгів за одиницю.

instagram.com/victoriabeckham

Раніше, нагадаємо, стильні Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц з'явилися на модному показі у схожих луках. Пара відвідала Burberry під час Тижня моди в Лондоні. Хлопець одягнув костюм від Burberry та чорні кеди, а його дружина була в таких же широких штанях, як у нього, та у короткій шкіряній куртці, а під пахвою тримала шкіряний клатч.

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