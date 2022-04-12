Вікторія Бекхем показала ексклюзивні кадри з весілля сина, на якому збирали гроші для України

Вікторія Бекхем показала ексклюзивні кадри з весілля сина, на якому збирали гроші для України

Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц досі у всіх на слуху, хоча відбулося ще у суботу, 9 квітня.

Британський Vogue отримав ексклюзивне право на знімання та публікацію фотографій з урочистостей. А мама нареченого – Вікторія Бекхем – через кілька днів після весілля поділилася знімками та в деталях розповіла про свій образ та про вбрання деяких гостей.

Вікторія Бекхем із батьками / Instagram Вікторії Бекхем

47-річна модельєрка виблискувала на весіллі старшого сина у сукні-комбінації, створеній в лондонському ательє модного бренду Victoria Beckham і стала першою сукнею від кутюр, створена брендом.

Вікторія Бекхем / Instagram Вікторії Бекхем

Тканина для сукні була розроблена на одній із улюблених текстильних фабрик Вікторії на озері Комо в Італії, про що дизайнерка розповіла у сторіз.

Вікторія Бекхем з дівчиною Ромео Бекхема — Мією Ріган / Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем / Instagram Вікторії Бекхем

Мама Вікторії – Джекі Адамс та дівчина середнього сина Ромео – Міа Ріган – також одягли вбрання від Victoria Beckham, пошиті на замовлення. А батько нареченого – Девід Бекхем – був одягнений у Dior, доповнивши свій костюм краваткою-метеликом.

Чоловіки сім'ї Бекхемів / Instagram Вікторії Бекхем

Британський Vogue також поділився фотографією гордих батьків у день весілля Брукліна та Ніколи. До речі, наречена взяла після весілля подвійне прізвище і тепер її звуть Нікола Пельтц Бекхем.

Нагадаємо, замість подарунків батько Ніколи – Нельсон Пельтц – попросив зробити пожертвування на підтримку України, про що оголосив у своїй весільній промові.

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