Вікторія Бекхем показала фоловерам, що п'є у відпустці

Вікторія Бекхем показала, як розслаблюється у відпустці. Після прогулянки на гідроскутері з чоловіком, Вікі вирішила трохи розслабитися та показала шанувальникам в Instagram, що водночас робила.

Вікторія зробила селфі на яхті, де вони відпочивають усією родиною. Одягнена вона була в білу маяку та джинсові мінішорти, чорну бейсболку та великі сонцезахисні окуляри-авіатори. Поруч із нею стояв напій – горілка з тоніком. У підписі під цим селфі Вікторія написала:

"Горілка-тонік + моя електронна книжка = мамине щасливе місце".

Відпочиває подружжя Бекхемів у Франції. Раніше чоловік Вікторії — Девід Бекхем — запостив відео з караоке-бару, де його дружина виконала культову пісню 1997 року Stop з альбому Spiceworld поп-бенду Spice Girls, учасницею якого вона була. Ймовірно, того вечора дизайнерка теж випила трохи улюбленого напою.

Раніше ми згадували, як Вікторія розчарована у старшому синові Брукліні. Можливо, саме з цієї причини він зі своєю дружиною Ніколою Пельтц не приєднався до сім'ї у цій відпустці.

Бруклін Бекхем із мамою Вікторією / Фото: Associated Press

Читайте також: