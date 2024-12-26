Вікторія Бекхем показала кумедне фото чоловіка Девіда в шапці Санта-Клауса

Бекхеми показали, як відсвяткували Різдво.
50-річна співачка, ексучасниця гурту Spice Girls і дизайнерка Вікторія Бекхем відсвяткувала Різдво традиційно в колі своєї великої родини.
У своєму Instagram вона опублікувала кумедне фото свого чоловіка Девіда, на якому він позує в шапці Санта-Клауса. Ексфутболіст зображений у синій шовковій піжамі у своєму ліжку.
Під час святкування до будинку Бекхемів завітав Санта-Клаус, з яким Девід заспівав популярну новорічну пісню Jingle Bells.
Також ексфутболіст сам зайнявся нарізанням святкової індички під різдвяну музику та коментарі дружини.
Раніше, нагадаємо, 13-річна дочка Бекхемів – Гарпер – показала, як зробити щоденний макіяж. Дівчинка обожнює декоративну косметику і вже вміє нею користуватися.
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