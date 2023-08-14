Вікторія Бекхем показала, як веселилася з дружиною Мессі на вечірці у Маямі

Дружина футболіста Ліонеля Мессі потусила з чоловіком на черговій вечірці в Маямі, на якій також була присутня Вікторія Бекхем.

Вікторія, схоже, вже повернулася з сімейної відпустки, яку вони з чоловіком Девідом та дітьми провели в Канаді.

У блогу Антонелли Рокуццо з'явився кадр, де дві жінки позують разом для фото на одній із вечірок. Паті відбувалося, швидше за все, в одному з клубів Маямі, куди Мессі з сім'єю нещодавно переїхав жити після того, як став новим гравцем команди "Інтер Маямі".

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Раніше ми вже писали, що Вікторія Бекхем стала футбольною вболівальницею і тепер тусується із дружиною Мессі. На новому знімку обидві жінки заскочені у чорних луках. Антонелла одягла чорний кроптоп, що підкреслює її фігуру і оливкові широкі штани з високою талією та чорним поясом із серцем. А Вікторія була в чорному топі та чорних штанях.

У своєму блогу вона також опублікувала кадри із вечірки, яку, як пояснила, організували з приводу ще однієї перемоги клубу.

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