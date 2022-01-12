Вікторія Бекхем публічно захопилася оголеним торсом свого чоловіка Девіда

Ексфутболіст опублікував знімок зі спортзалу.

Спортсмен вирішив повернутись до тренувань після тривалих новорічних свят. І показав себе у всій красі, сфотографувавшись стоячи спиною до камери з голим торсом. Девід Бекхем зображений у чорних спортивних шортах, коли піднімає штангу.

"Повернувся до цього...", — підписав фотографію Девід.

А першою, хто прокоментувала знімок, стала його дружина Вікторія. Вона написала дуже коротко: "Вау!" І додала літеру X (що означає поцілунок).

Девід Бекхем / Instagram Девіда Бекхема

Пара часто пише одне одному компліменти у соцмережах. Вони одружені від 1999 року, але вміють підігрівати одне до одного інтерес. Вікторія також часто показує, як збирається на побачення з чоловіком.

Вікторія та Девід Бекхеми / Instagram Девіда Бекхема

У листопаді 2021-го колишній футболіст сфотографував Вікторію у легінсах та спортивному топі, демонструючи її сідниці під час тренування. "Тренування з @davidbeckham (у якого завжди найкращі ракурси)", — підписала тоді Вікі фотографію.

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