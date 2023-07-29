Вікторія Бекхем стала футбольною вболівальницею і тепер тусується з дружиною Мессі

Мабуть тепер Девіда та Вікторію ми часто бачитимемо в компанії Ліонеля Мессі та його дружини Антонелли Рокуццо.

Справа в тому, що 36-річний аргентинський футболіст нещодавно перейшов до американського клубу "Інтер" Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем. А відколи Мессі з'явився в клубі, дружина Девіда – Вікторія Бекхем – стала частіше з'являтися на трибунах стадіону.

Чому раптом у Вікторії Бекхем прокинувся такий інтерес до футболу, не відомо. Але не виключено, що дизайнерка має і свої цілі в цьому. Адже тепер Вікі намагається частіше з'являтися на клубних вечірках, де є присутнім і сам Мессі та його красуня-дружина Антонетта Рокуццо. Дружба з цією зірковою родиною, напевно, може привернути увагу і до бренду Вікторії Бекхем, який, кажуть, перебуває на межі банкрутства.

Знімками з таких вечірок Вікі традиційно ділиться в соцмережах. Ось і днями знову зробила фото, де зображена поряд з Антонеллою. Дружина Мессі знову сяяла в яскравому рожевому луку, чим затьмарила не лише Вікторію, яка обрала класичний чорний колір, а й інших гостей на вечірці.

(гортайте фото праворуч)

До речі, у Антонелли та Вікторії багато спільного. Обидві жінки є матерями трьох синів. Ось тільки діти Вікі та Девіда вже дорослі, а в родині Мессі-Рокуццо хлопці лише підростають.

Раніше ми показували фото, як дружина Мессі практично затьмарила Вікторію Бекхем на вечірці на честь футболіста.

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