Вікторія Бекхем запостила у сторіз привітання для дружини Мессі

Британська дизайнерка Віткорія Бекхем, яка віднедавна стала дружною з Антонеллою, привітала модель та інфлюєнсерку з днем народження та запостила їхнє спільне фото у сторіз в Instagram.

"З днем народження, Антонелло Рокуццо! Цілую", — коротко написала під фото Вікі.

Обидві жінки на фото зображені на якомусь заході. На Вікторії стильний білий штанний костюм, а на зап'ясті золотий годинник. Антонелла в короткому топі, джинсах, гостроносому взутті та з клатчем з колекції Victoria Beckham. Позували жінки на тлі квіткової композиції.

Раніше ми розповідали, що дружина Бекхема та дружина Мессі часто тусуються разом на заходах, пов'язаних із клубом "Інтер-Маямі", співвласником якого є Девід Бекхем, а одним із гравців Лео Мессі. Очевидно, Вікторія швидко зрозуміла, що за допомогою багатомільйонної аудиторії Антонелли в Instagram (39,5 мільйона підписників) зможе залучити більше клієнтів до свого бренду.

Антонелла Рокуццо та Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Також Рокуццо показала, як привітала її родина – чоловік та троє синів та опублікувала кадри у блогу.

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