Вікторія Бекхем знайшла спосіб боротьби з боргами та показала миле фото з чоловіком

Вікторія Бекхем поділилася з підписниками фото, на якому зазнімкована під час відпочинку з коханим чоловіком Девідом.

Пара продовжує насолоджуватися літніми канікулами за тиждень до початку нового осіннього сезону. Нещодавно було оприлюднено фінансовий звіт Вікторії Бекхем та з'ясувалося, що її компанія у великих боргах. У зв'язку з цим стало відомо, що компанія Victoria Beckham запускає лінію одягу великих розмірів, щоб хоч якось триматися на плаву та розширити свої можливості для заробітку.

Але, як кажуть робота роботою, а відпочивати теж треба. Батьки чотирьох дітей, які разом уже понад двадцять років, продемонстрували, як насолоджуються останніми літніми днями.

На фото, яким Вікі поділилася в Instagram вона зазнімкована в обіймах чоловіка, вони відпочивають на розкішній яхті. Вікторія тримає чоловіка за руку, і вони разом позують на камеру.

"Щаслива неділя! Поцілунки @davidbeckham", — підписала фото дизайнерка.

Цього тижня, після візиту до Маямі, Бекхеми з дітьми вирушили до Канади, щоб зайнятися пішим туризмом та водними видами спорту.

Раніше подружжя з дітьми та їхніми друзями провели відпустку в Хорватії та Італії.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Не відпочивав із сім'єю лише старший син Бруклін та його дружина Нікола Пельтц, яка, нагадаємо, нещодавно озвучила причину ворожнечі зі свекрухою – Вікторією Бекхем.

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