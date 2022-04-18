Вікторія Бекхем зворушила підписників фотографією зі свого архіву

17 квітня Вікторія Бекхем відсвяткувала 48-річчя.

В Instagram дизайнерка показала кілька кадрів зі святкування, написала, що була щаслива провести цей день зі своєю родиною та близькими.

"Почуваюся дуже щасливою, що в моєму житті є такі добрі та люблячі люди тут, у Маямі x Дякую @davegrutman і @isabelagrutman за вашу любов і доброту", — написала Вікторія.

(гортайте фото праворуч)

У Маямі, до речі, нещодавно відбулося весілля старшого сина Девіда та Вікторії – Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц. Ексклюзивними фото із розкішного весілля Вікторія теж ділилася у своєму блогу з підписниками.

Також Вікторія показала архівний знімок, на якому зображена у день святкування свого 9-річчя. Супроводивши фото підписом:

"Таке відчуття, що це було вчора! Вечірка з нагоди мого 9-річчя З Днем Народження мене Люблю тебе @jackie.adams", — написала зірка слова подяки своїй мамі.

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