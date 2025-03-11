Вікторія сховалась у плащі, а Девід ніс сумки: сім'я Бекхемів потрапила під приціл папараці

Минулого тижня відоме британське сімейство Бекхемів провело час у Парижі, куди прилетіли заради Тижня моди.

У межах цього заходу минув показ нової колекції бренду Вікторії прет-а-порте на сезон осінь-зима 2025-2026.

Після завершення заходу сім'ю майже у повному складі помітили, коли вони залишали свій готель у Парижі. Вікторія того разу була одягнена у свій фірмовий тренч кремового кольору, який мав високий комір, еполети та пояс. Лук модельєрка доповнила сонцезахисними окулярами, а також одягла джинси та високі підбори.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Її чоловік — відомий ексфутболіст Девід Бекхем — одягнув того дня куртку з коміром-стійкою, штани та кеди. На очах у нього були сонцезахисні окуляри. Поруч із ним помітили 13-річну Гарпер — єдину дочку пари — яка одягла худі та лук з деніму.

Девід та Гарпер Бекхеми / Фото: Getty Images

Також під приціл фотографів потрапило двоє синів зірок Круз та Ромео. Вони йшли за руки зі своїми дівчатами, яких взяли до Парижа на показ матері.

Круз Бекхем з коханою / Фото: Getty Images

Ромео Бекхем з коханою / Фото: Getty Images

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