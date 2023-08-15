Вікторія злякалася за дочку: у ресторані, де відпочивали Бекхеми та подружжя Мессі, сталася бійка

На вечірці в одному з ресторанів у Маямі стався неприємний інцидент, свідками якого стала Вікторія Бекхем та її 12-річна дочка Гарпер.

Днями Вікторія Бекхем показала фото, як веселилася з дружиною Мессі – Антонеллою Рокуццо – на вечірці у Маямі. Цього дня в ресторані відпочивали не тільки подружжя Мессі та подружжя Бекхемів з друзями, а й інші гості.

Антонелла Рокуццо з чоловіком Лео Мессі / Фото: Instagram Антонелли Рокуццо

Один із них влаштував свято на честь 21-го дня народження своєї доньки. Під час свята служба безпеки ресторану вирішила, що чоловік фотографує Лео Мессі та його дружину Антонеллу, а це, ймовірно, було заборонено політикою закладу. Як повідомляє The Sun, у ресторані почалася бійка і, нібито, служба безпеки побила цього чоловіка, який буцімто робив фото.

Вікторія Бекхем з дочкою Гарпер / Фото: Getty Images

Вікторія, побачивши те, що відбувалося, схопила свою 12-річну дочку Гарпер за руку і миттю вибігла з ресторану, стрибнувши в авто вона поїхала. Подробиці того, що відбувається, далі не розголошуються.

Напередодні вдень дочка Бекхемів вийшла на футбольне поле за руку з Мессі, який грає за клуб "Інтер Маямі".

Ліонель Мессі та Гарпер Бекхем / Фото: Getty Images

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