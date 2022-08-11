Вікторії знову дісталося: Девід Бекхем потролив дружину

Вікторія Бекхем любить читати. Навіть у відпустки завжди бере із собою книжки. Іноді це електронна версія, інколи ж паперова. Тепер Вікі придбала додатковий гаджет для комфортного читання.

Вона купила собі новий ліхтарик для читання та продемонструвала, як це працює на відео, яке опублікував в Instagram її чоловік. Девід, який, як відомо часто любить пожартувати з дружини, цього разу теж не стримався.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Associated Press

На відео чути, як Девід Бекхем каже: "Не те щоб моя дружина старіла, але хтось тільки що купив на Amazon лампу, щоб вона могла читати свою книжку". А Вікторія висловилася у відповідь: "Вночі. Я не старію".

Раніше Девід потролив дружину Вікторію під час відпустки та опублікував відео.

Також Вікторія опублікувала у своєму Instagram чарівний знімок зі своєю 11-річною дочкою Гарпер. Вони побували у майстерні з виготовлення свічок. Дизайнерка одягла цього дня чорний максісарафан та сандалі на пласкій підошві, а поверх вбрання на ній був одягнений білий фартух. Гарпер теж мала чудовий вигляд у кораловій футболці та своїх улюблених кросівках.

Вікторія Бекхем з дочкою Гарпер / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

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