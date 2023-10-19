Він чарівний малюк: Періс Гілтон показала обличчя підрослого сина

З дитиною на руках вона не зупинялася для фото, як робить це зазвичай, а просто мило усміхалася і пройшла до автомобіля. Але водночас обличчя малюка Періс не ховала.

Голлівудська білявка та світська левиця Періс Гілтон провела деякий час у Нью-Йорку. Зірка відвідала інтерв'ю на "Вечірньому шоу" з Джиммі Фелоном, щоб прорекламувати другий сезон свого реалітішоу Paris In Love.

Однак як виявилося, до Нью-Йорка Періс прилетіла не сама, а з чоловіком Картером Реумом та їхнім сином Феніксом. Сім'ю сфотографували, коли вони виходили з готелю та йшли до своєї машини.

Періс була без макіяжу, в сонцезахисних окулярах Prada, трикотажному спортивному костюмі та яскравих кросівках. На руках вона тримала свого малюка, який був у плюшевому костюмі та великій білій шапці у формі панди.

Періс Гілтон із сином / Фото: Getty Images

Позаду Періс йшов Картер, теж одягнений доволі лаконічно, оскільки на ньому були чорні штани, кросівки, футболка й бомбер. Чоловік зірки притримував їй двері та допоміг сісти до машини.

Періс Гілтон із сином і чоловіком / Фото: Getty Images

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